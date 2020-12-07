Мы всесторонне поддержим укрепление позиций Азербайджана - вице-спикер Палаты депутатов Италии

БАКУ /Trend/ - Италия придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе встречи с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой сказал вице-спикер Палаты депутатов Италии Этторе Розато.

Он отметил, что визит итальянской делегации в Азербайджан является показателем дружественного отношения.

Гость отметил, что продолжающийся диалог на высшем политическом уровне также отражается в межпарламентских отношениях двух стран.

"Визиты группы членов Сената Италии и Палаты депутатов, представляющих различные политические партии, в азербайджанские города Гянджа и Агдам, следует рассматривать именно с этой точки зрения", - сказал Розато.

Он отметил, что будучи друзьями Азербайджана, они не пожалеют усилий, чтобы донести до Италии и мирового сообщества реалии региона и то, что они увидели здесь.

"Мы всесторонне поддержим укрепление позиций Азербайджана в европейских институтах", - добавил Этторе Розато.

Выступившие на встрече член Палаты депутатов Италии, руководитель Ассоциации итальяно-азербайджанской дружбы Россана Болди, сенаторы Италии Мария Риццотти, Адольфо Урсо, член Палаты депутатов Пино Кабрас, глава рабочей группы по межпарламентским связям с Италией Азер Керимли поделились мнениями касательно перспектив нынешнего и будущего развития отношений между законодательными органами двух стран, дальнейшего углубления отношений в других сферах жизни.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)