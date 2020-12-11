Президент Ильхам Алиев: Эта историческая Победа – олицетворение единства Азербайджана и Турции

БАКУ/Trend/ - Сегодня очень знаменательный, важный день в истории Турции и Азербайджана. Наблюдая сегодня вместе за парадом Победы, мы поздравили друг друга. Поздравили наши народы с Победой. Эта историческая Победа – олицетворение нашего единства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступая с заявлением для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Турция и ее Президент с первых часов войны оказали поддержку Азербайджану, азербайджанскому народу. Его заявления были очень ценными для азербайджанского народа. В то же время они стали посланием для всего мира о том, что Азербайджан не одинок, пусть никто не мешает Азербайджану, Азербайджан ведет справедливую, Отечественную войну, и Турция находится рядом с ним. Этот месседж по существу был олицетворением солидарности, показал, что Азербайджан прав в этой справедливой войне. Мы восстановили историческую справедливость. Мы положили конец оккупации, продолжавшейся на протяжении многих лет. Братская Турция находилась рядом с нами, что еще больше вдохновляло нас и придавало дополнительные силы. Используя эту силу, мы освободили наши исторические земли от оккупантов»,- сказал глава государства.