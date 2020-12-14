Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев вернулись на Родину (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские пленные и взятые в заложники армянами Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров были возвращены на Родину.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, азербайджанская сторона, оставаясь приверженной обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года Президентом России, Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, а также принципам гуманизма, последовательно выполняла взятые на себя обязательства по обеспечению прав армянских военнослужащих, взятых в плен во время войны. Информация о взятых в плен армянах регулярно предоставлялась Международному комитету Красного Креста и российским миротворческим силам, часть из них была освобождена в одностороннем порядке. Во время пребывания в Азербайджане этим военнопленным была предоставлена ​​необходимая медицинская помощь, обеспечено достойное обращение с ними, также им была предоставлена ​​возможность поддерживать связь со своими семьями и обеспечены другие права.

"Держа в центре внимания вопросы возвращения на Родину граждан Азербайджана, взятых в плен или в заложники во время боевых действий по различным причинам, с нашей стороны постоянно велись переговоры с Международным комитетом Красного Креста, российскими миротворческими силами и другими международными организациями, принимались все возможные меры.

В результате переговоров с участием международных организаций и российских миротворческих сил была достигнута договоренность с армянской стороной об обмене пленными и заложниками по принципу "всех на всех", и 14 декабря этого года было начато взаимное возвращение пленных и заложников. Днем азербайджанские пленные и заложники, в том числе Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, которые с июля 2014 года находились в плену у армян, были возвращены в Баку самолетом. После проведения соответствующих карантинных мер освобожденные воссоединятся со своими семьями.

Руководствуясь принципами гуманизма, азербайджанская сторона будет и дальше выполнять взятые на себя обязательства по обмену пленными, заложниками и телами погибших", - говорится в информации.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)