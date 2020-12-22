Победа Азербайджана дает надежду на формирование на пространстве СНГ системы новых отношений - эксперт

БАКУ /Trend/ - Заседание Совета глав государств СНГ, которое было проведено 18 декабря с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева в формате видеоконференции, состоялось в контексте новых реалий, возникших не только на Южном Кавказе, но, возможно, и на всем евразийском пространстве, вследствие грандиозной победы азербайджанской армии в Отечественной войне.

Об этом сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

"Напомню, что СНГ было создано 8 декабря 1991 года. Хотя здесь нет никакой связи, но проведение в Азербайджане парада Победы 8 декабря в определенном смысле символично в том отношении, что появляется надежда на формирование на пространстве СНГ отныне системы отношений, опирающейся на новые, взаимовыгодные принципы", - сказал Мирзабейли.

Он отметил, что в период войны СМИ ряда государств демонстрировали одностороннюю, предвзятую позицию при освещении событий в регионе, операций по принуждению к миру для освобождения оккупированных азербайджанских территорий, защищали позицию агрессора, распространяли искаженную информацию о конфликте: "Но, как заявил глава азербайджанского государства, благодаря усилиям, в том числе в сфере информационного обеспечения, удалось изменить годами формировавшийся против Азербайджана негативный фон и донести правду до мирового сообщества. Говоря о действиях Армении, Президент Азербайджана направил открытые месседжи странам, не желающим видеть правду, не демонстрирующим принципиальной позиции в отношении территориальной целостности Азербайджана и захватнической политики Армении. Как было отмечено выше, восстановление Азербайджаном суверенных прав на своих территориях может стать серьезным импульсом для формирования системы более полезных и открытых отношений на пространстве СНГ".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)