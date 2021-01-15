Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева опубликовала стихотворение, написанное после поездки в город Шуша
БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева опубликовала стихотворение, написанное после поездки в город Шуша.
Trend предлагает вашему вниманию это стихотворение:
Цветок волшебный, на соловья похожий, растет, живет, цветет в горах родных.
И как жила я столько лет вдали от рая?
Пусть мир велик, вместит своих, чужих и остальных!
Но как жила я, столько лет душой скучая?
В стихах должны быть рифма, смысл, слог,
Учиться долго и трудиться надо,
Но у меня в них сердце есть, есть Бог,
И, может неумело, но в них правда.
Как много плакало плакало немых сердец,
Что родины своей за миг лишились.
Волшебный край, ты всех обид рубец,
Мы за тебя и на тебя молились.
Волшебный край я видела во сне,
Как птица над горами пролетала.
Хары буль-буль цвел столько лет в душе,
О Боже, как тебя мне не хватало!
Но Бог велик и празднует добро!
На торжестве, увы, не все, но люди
Домой вернутся. Пусть мое перо
не лучшее, но кто велик не судит!