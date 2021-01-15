БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева опубликовала стихотворение, написанное после поездки в город Шуша.

Trend предлагает вашему вниманию это стихотворение:

Цветок волшебный, на соловья похожий, растет, живет, цветет в горах родных.

И как жила я столько лет вдали от рая?

Пусть мир велик, вместит своих, чужих и остальных!

Но как жила я, столько лет душой скучая?

В стихах должны быть рифма, смысл, слог,

Учиться долго и трудиться надо,

Но у меня в них сердце есть, есть Бог,

И, может неумело, но в них правда.

Как много плакало плакало немых сердец,

Что родины своей за миг лишились.

Волшебный край, ты всех обид рубец,

Мы за тебя и на тебя молились.

Волшебный край я видела во сне,

Как птица над горами пролетала.

Хары буль-буль цвел столько лет в душе,

О Боже, как тебя мне не хватало!

Но Бог велик и празднует добро!

На торжестве, увы, не все, но люди

Домой вернутся. Пусть мое перо

не лучшее, но кто велик не судит!