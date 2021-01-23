Рассмотрены обращения 5 298 участников Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Деятельность созданной соответствующим приказом Министра обороны Азербайджана Комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы в связи с мобилизацией, продолжается.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве, в комиссию, действующую в городе Баку, с 11 по сегодняшний день обратились 4214 граждан, и для решению их обращений были приняты соответствующие меры.

Мобильные группы комиссии, действующие в городе Гянджа, Физулинском районе и поселке Пирекешкюль, рассмотрели обращения 1084 граждан и приняли соответствующие меры по их решению.

Следует отметить, что до сегодняшнего дня комиссией и всеми ее мобильными группами на месте были решены в общей сложности 966 обращений граждан.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)