Саперы МЧС Азербайджана завершили спецкурс в Турции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Группа специалистов Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана в составе 23 человек, успешно завершив в Турции специальный курс по поиску и разминированию, вернулась в страну, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.
Сотрудники МЧС приняли участие в курсе, проведенном 3-29 января 2021 года в Измире, усовершенствовав знания и навыки по обезвреживанию мин. Им были вручены сертификаты об окончании курса.
Также отмечается, что для прохождения дополнительных курсов в Турцию будут командированы кинологи МЧС. По возвращении на родину они привезут с собой 10 собак-миноискателей, переданных МЧС Азербайджана министерством национальной обороны Турции.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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