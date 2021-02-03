Саперы МЧС Азербайджана завершили спецкурс в Турции (ФОТО)

Политика 3 февраля 2021 15:06 (UTC+04:00)
Саперы МЧС Азербайджана завершили спецкурс в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Группа специалистов Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана в составе 23 человек, успешно завершив в Турции специальный курс по поиску и разминированию, вернулась в страну, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

Сотрудники МЧС приняли участие в курсе, проведенном 3-29 января 2021 года в Измире, усовершенствовав знания и навыки по обезвреживанию мин. Им были вручены сертификаты об окончании курса.

Также отмечается, что для прохождения дополнительных курсов в Турцию будут командированы кинологи МЧС. По возвращении на родину они привезут с собой 10 собак-миноискателей, переданных МЧС Азербайджана министерством национальной обороны Турции.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Саперы МЧС Азербайджана завершили спецкурс в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Саперы МЧС Азербайджана завершили спецкурс в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Саперы МЧС Азербайджана завершили спецкурс в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Саперы МЧС Азербайджана завершили спецкурс в Турции (ФОТО) - Gallery Image
Саперы МЧС Азербайджана завершили спецкурс в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Саперы МЧС Азербайджана завершили спецкурс в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Саперы МЧС Азербайджана завершили спецкурс в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Саперы МЧС Азербайджана завершили спецкурс в Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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