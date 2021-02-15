Президент Ильхам Алиев сказал "Карабах – это Азербайджан!" и сдержал свое слово

БАКУ /Trend/ - Проходит год с панельных обсуждений, посвященных армяно-азербайджанскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, и знаменательного события, когда Президент Ильхам Алиев нанес решающий удар по лживой, клеветнической и провокационной информационной политике страны-оккупанта. Если с одной стороны, эти обсуждения были демонстрацией реалий Азербайджана, то с другой – стали торжеством политической воли Президента Ильхама Алиева.

Об этом в понедельник сказала Trend член парламентского Комитета по правам человека Жаля Алиева.

Депутат напомнила, что год назад на Мюнхенской конференции по безопасности лидеры Азербайджана и Армении впервые выступили лицом к лицу перед широкой аудиторией:

"На этой панели Президент Азербайджана с его большими политическими способностями и высокой интеллектуальной подготовкой на основании признаний премьер-министра Армении продемонстрировал всему миру, что эта страна является государством - агрессором. Исторические факты, глубокие логические и политические суждения, переданные мировому сообществу Президентом Ильхамом Алиевым в ходе этих дискуссий, сыграли важную роль в продвижении реалий Азербайджана. Слова Президента Ильхама Алиева "Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак" стали девизом национальной борьбы азербайджанского народа и победным лозунгом.

Во всех своих выступлениях Президент Ильхам Алиев всегда говорил, что никогда не смирится с оккупацией азербайджанских земель, и он не смирился. Сразу после очередной провокации и вероломного нападения армян 27 сентября прошлого года наша победоносная армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию и освободила наши земли от ненавистного врага. Таким образом, Президент Ильхам Алиев сказал "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак" и сдержал свое слово. Железная логика Президента Азербайджана превратилась в железный кулак на поле боя и подарила нашему народу историческую победу!", – отметила Жаля Алиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)