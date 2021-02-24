Признавая применение ракеты "Искандер" против Азербайджана, Армения, по сути, признается в военных преступлениях – депутат

БАКУ /Trend/ - Во время войны Армения совершила ряд военных преступлений, хотя все время отрицала это, утверждая, что якобы ведет цивилизованную войну. А сейчас, по-видимому, началась фаза признаний.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльшан Мусаев.

По его словам, ранее Пашинян сообщил 1in.am, что во время второй карабахской войны армянская сторона выпустила ракету "Искандер" в сторону Азербайджана, но она не взорвалась.

"А теперь и медиамагнат Габрелянов, раскрывая тонкости вопроса, заявляет, что было три попытки применить ОТРК "Искандер", и только одна из них была удачной – ракета, которая была выпущена по Шуше из Армении. Это и есть настоящая сущность армян: то они наносят удар по Гяндже, то по другим отдаленным от зоны боевых действий территориям. Стоит лишь припомнить Ходжалинский геноцид, когда была пролита кровь невинных детей, женщин и стариков. Все дело в том, что у никогда не было традиции биться с противником лицом к лицу, они вечно прятались за чьей-то спиной", – сказал Мусаев.

Депутат отметил, что в Армении начался новый период – этап разоблачений.

"Причина ясна. Они разбиты, они поникли. Поэтому и дезориентированы, не скоординированы. Как команда Пашиняна, так и оппозиция пытаются уйти от ответственности. Враг не может оправиться. Кроме того, прогнозы для Армении весьма печальны", – добавил Эльшан Мусаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)