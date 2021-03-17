Завершилось заключительное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Завершилось заключительное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.
Как сообщает в среду Trend, на нем было рассмотрено более 100 обращений в связи с помилованием.
С начала 2021 года комиссия провела 10 заседаний и рассмотрела свыше 1 000 обращений. Одобренные ею обращения предусматривается представить главе государства.
Ожидается, что соответствующее распоряжение о помиловании будет подписано накануне праздника Новруз.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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