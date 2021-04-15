Зачем Армения разрушила Агдам, если считала его своей территорией – глава комиссии сената Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель постоянной комиссии итальянского Сената по иностранным делам и эмиграции Вито Петрочелли поделился на своей странице в Twitter фотографиями из Агдама.

Как передает в четверг Trend, в публикации говорится:

«Я посетил то, что осталось от Агдама. Задаюсь вопросом: зачем Армения разрушила эти земли, если считала их своими?».

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)