Зачем Армения разрушила Агдам, если считала его своей территорией – глава комиссии сената Италии (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Председатель постоянной комиссии итальянского Сената по иностранным делам и эмиграции Вито Петрочелли поделился на своей странице в Twitter фотографиями из Агдама.
Как передает в четверг Trend, в публикации говорится:
«Я посетил то, что осталось от Агдама. Задаюсь вопросом: зачем Армения разрушила эти земли, если считала их своими?».
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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Зачем Армения разрушила Агдам, если считала его своей территорией – глава комиссии сената Италии (ФОТО)
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