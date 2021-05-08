«Ты свободна, родная Шуша!» – в это 8 Мая мы в Шуше

БАКУ /Trend/ - 8 Мая – дата, которая является символом 28-летней тоски по Шуше. Поскольку именно в этот день в 1992 году Шуша – венец азербайджанской национальной культуры – была оккупирована. Шуша прожила в заточении 28 лет, и все это время азербайджанский народ страдал и тосковал. Каждый год 8 мая раны в сердце начинали кровоточить, причиняя нестерпимую боль. Однако надежда азербайджанского народа никогда не угасала, именно поэтому он смог пережить 28-летнюю разлуку. Шуша сейчас свободна, все раны зажили.

Слова Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева – «Ты свободна, родная Шуша! Мы вернулись, родная Шуша! Мы возродим тебя, родная Шуша!» – положили конец страданиям нашего народа. Восьмое мая уже не кажется такой печальной датой, наш народ уже не будет отмечать день оккупации города Шуша – отныне 28-летняя тоска сменилась на жизнь, полную счастья. Точно так, как черная дата 8 Мая сменилась на светлую – 8 Ноября.

Шуша всегда была одним из важных центров исторической, культурной и общественно-политической жизни Азербайджана. В 1977 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева было принято решение объявить старинную часть Шуши историко-архитектурным заповедником. В результате этого решения были предприняты важные шаги по охране памятников города и увековечиванию памяти выдающихся деятелей культуры и искусства.

Жизнь в заключении, сопровождаемая жестокими пытками

В результате развязанной против Азербайджана военной агрессии Армения 8 мая 1992 оккупировала Шушу и провела в период оккупации политику уничтожения исторического и культурного наследия нашего народа в этом городе.

Однако в решительной борьбе историческая справедливость восторжествовала – 8 ноября 2020 года Шуша была освобождена от оккупации азербайджанской армией. Таким образом, жемчужина Азербайджана и Карабаха – Шуша была спасена от многолетнего плена и заточения, сопровождавшихся жестокими пытками. С первого дня освобождения стала проводиться оценка ущерба, нанесенного городу, его историко-культурному наследию и природе, начались реставрационные работы. В настоящее время ведутся работы в направлении возвращения Шуше прежнего облика, превращения ее в один из самых красивых городов мира. Для обеспечения гибкости и эффективности в организации реставрационных работ большое внимание в Шуше уделено государственному управлению. В связи с этим первое назначение на должность спецпредставителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях было произведено именно в Шушинском районе. Поскольку историко-культурное значение и исключительная моральная ценность этого города для азербайджанского народа делает необходимым особый подход. В этой связи дальнейшее совершенствование государственного управления и правового регулирования в Шуше послужит не только восстановлению и сохранению историко-культурного наследия в городе, но и создаст условия для его устойчивого развития.

Хотя дата 8 Мая утратила свою морально-психологическую значимость...

Учитывая все это, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об объявлении города Шуша культурной столицей Азербайджана. Таким образом, Шуша вступила в этап независимости как культурная столица страны, и нет сомнений, что в ближайшие годы она станет одним из культурных центров всего мира. Для этого есть большой потенциал и сильная воля...

Наряду с этим наш народ никогда не забудет историю оккупации земли своих предков. Поэтому дата 8 Мая, даже утратив свою морально-психологическую значимость, все равно сохранит свое место в истории. Вкратце вспомним эту недавнюю историю.

Все исторические факты говорят о том, что Шуша стала жертвой предательства

До оккупации, в начале мая 1992 года, моральный дух населения Шуши был на высоком уровне – никто даже не думал покидать город. Во время армянской агрессии главной проблемой была нехватка оружия. В неравном бою город защищали только добровольческие батальоны. Однако дезорганизация в армии, вызванная некомпетентностью тогдашнего министра обороны Рагима Газиева, который на самом деле был учителем математики и не имел ни знаний, ни опыта в военной сфере, а также внутренний хаос в стране, крайне затрудняли оборону Шуши. Армяне и сами признают, что при оккупации города использовалось около 100 бронемашин и танков, 11 тысяч наемников, привезенных из-за границы.

Во время оккупации Шуши в городе проживало около 25 тысяч человек. При обороне города 195 мирных жителей погибли, 165 – получили ранения. Позже 114 азербайджанцев, захваченных армянами и содержащихся в Шушинской тюрьме, были зверски убиты, 58 жителей города пропали без вести. Жители города перестали доверять властям. Причиной тому стал геноцид, произошедший как в Шуше, так и в Ходжалы. Однако жители, которые не хотели покидать Шушу, были насильно выселены из города. Таким образом, Шуша, которая веками сдерживала натиск врага как неприступная крепость, попала в плен к армянам, а в Минобороны Азербайджана во главе с Рагимом Газиевым тем временем заявляли, что новость об атаке на Шушу – ложная. Так этот древний город стал жертвой предательства.

Грязные намерения тандема НФА – Мусават

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 января вновь затронул этот вопрос, принимая Айдына Керимова в связи с назначением его на должность специального представителя Президента в Шушинском районе. Глава государства отметил, что виновником потери Шуши 8 мая 1992 года является тандем НФА – Мусават:

«В то время в Азербайджане шла борьба за власть. Тандем НФА – Мусават рвался к власти, поэтому совершил эту провокацию для смещения тогдашней власти, фактически сдав Шушу врагу. В то время министром обороны Азербайджана был выкормыш тандема НФА – Мусават, один из их прихвостней. Он первым и продал Шушу. А потом сказал, что не виноват. Как это не виноват, предатель, изменник. Он сказал, что если Шуша будет сдана, то пустит себе пулю в лоб. До сих пор не пустил эту пулю в свой предательский лоб. Тандем НФА – Мусават достиг своих грязных намерений. В результате оккупации Шуши, а спустя несколько дней и Лачинского района, тогдашняя власть была смещена, и в результате военного переворота к власти пришли НФА – Мусават. После этого они забыли о Шуше, фактически подарили ее армянам, а затем совершили еще одно предательство – в апреле 1993 года сдали врагу Кяльбаджар. Оставили там невинных, безоружных людей одних, не смогли спасти и уберечь их. Что сделали после этого? Дезертировали, бежали. Верховный главнокомандующий – дезертир, государственный секретарь – дезертир, председатель парламента – дезертир, другие дезертиры тоже бежали и скрылись, один – в Келеки, другой – за рубежом. Если во время войны Верховный главнокомандующий бежит, то это – дезертирство, другого названия нет. Все должны знать это и не забывать».

После этих слов главы государства больше не остается темных моментов по поводу оккупации Шуши. Поэтому наш народ не должен забывать свою историю и не должен позволять это делать будущим поколениям. Как сказал тюркский философ Абу Турхан, история повторяется в двух случаях: когда из нее извлекают урок, повторяются яркие моменты, когда нет – темные страницы.

(Автор: Эльгюн Мансимов. Текст: Турал Гараджаев)