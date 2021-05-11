Реваншистские заявления в Армении вызваны больным неофашистским мышлением – политобозреватель

БАКУ /Trend/ - События послевоенного периода, реваншистские заявления в Армении, вызванные больным неофашистским мышлением, доказывают, что от ядовитых ультранационалистических идей, на протяжении многих лет укоренившихся в сознании армян, необходимо избавить не только народы региона, но и самих армян.

Об этом во вторник сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, путь к спасению для армянства, которое, став заложником учения фашиста Гарегина Нжде, выступает катализатором конфликта в регионе, лежит через принятие исторических и современных реалий Южного Кавказа, усвоении правил сосуществования.

«В противном случае их ждут более горькие последствия. Ложь, которой армянские политики кормят граждан страны на протяжении многих лет, и введенный в их сознание идеологический яд так ослепили большую часть армян, что они не хотят видеть и анализировать статистические данные, доступные любому желающему.

К примеру, официально объявленный внешний долг Армении составляет около девяти миллиардов долларов, или 63-64 процента от ВВП Армении. Эта цифра подтверждает, насколько плачевна ситуация в Армении. Но на самом деле ситуация еще хуже: в опубликованном 23 апреля отчете Евразийской экономической комиссии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), членом которого является Армения, сообщается, что на первое января внешний долг Армении составляет 12 млрд 935,5 млн долларов США.

То есть в реальности внешний долг Армении достиг 102% ВВП. Это доказывает, что страна под названием Армения погрязла в долгах.

Если прибавить к этому уничтожение армянской армии, плачевную демографическую ситуацию в стране, нехватку природных ресурсов, потерю доходов от эксплуатации азербайджанских земель, сокращение на три миллиарда долларов средств, поступающих в Армению из-за рубежа, в частности из России, то можно представить насколько плачевна возникшая ситуация. В этой связи выполнение всех положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, открытие коммуникаций, реализация проекта Зангезурского коридора – единственный выход для Армении. Реальность такова, что Армения может выйти из сложившейся ситуации только следуя экономической политике, проводимой Азербайджаном и Турцией», – добавил Эльчин Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)