Глава МИД Азербайджана выступил на 131-м заседании Комитета министров Совета Европы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 21 мая 2021 года выступил на 131-м заседании Комитета министров Совета Европы.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, отметив, что 25 января 2021 года исполнилось 20 лет членству Азербайджана в Совете Европы, министр подчеркнул, что в период своего членства Азербайджан активно участвовал в конструктивном сотрудничестве с этой организацией и ее различными учреждениями во всех сферах деятельности организации и заинтересован в продолжении этого сотрудничества на основе взаимного уважения и понимания.

Министр Джейхун Байрамов сообщил, что в этом году отмечается 30-летие восстановления независимости Азербайджана в 1991 году и первый год без вооруженного конфликта за 30 лет независимости. Было отмечено, что трехстороннее заявление, подписанное лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года, положило конец 30-летнему вооруженному конфликту между Арменией и Азербайджаном. До сведения участников заседания было доведено, что этот документ создал необходимые условия для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ двух стран.

В то же время министр Джейхун Байрамов с сожалением отметил, что все еще наблюдаются нарушения Арменией обязательств, вытекающих из заявления от 10 ноября, и международного гуманитарного права в целом. В этой связи было сказано, что отказ Армении предоставить карты минных полей, находящихся на освобожденных территориях Азербайджана, непредоставление информации о судьбе около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате военной агрессии, совершенной против Азербайджана в 1991–1994 годах, вызывает серьезную обеспокоенность.

Министр призвал международную общественность, включая Совет Европы, убедить Армению отказаться от реваншистской деятельности и ненависти против Азербайджана, воспользоваться уникальной возможностью для мира, регионального сотрудничества и развития.

В своем выступлении Джейхун Байрамов поздравил Германию с успешным завершением председательства в Комитете министров Совета Европы и выразил полную поддержку со стороны Азербайджана будущему председательству Венгрии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)