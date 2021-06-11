Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви Александра Ищеина

Политика 11 июня 2021 13:36 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви Александра Ищеина

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви Александра Ищеина.

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