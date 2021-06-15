Визит Эрдогана в Шушу – ярчайший пример азербайджано-турецкого единства – Окан Йешилот

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с каждой платформы заявляет, что Азербайджан не одинок, что Турция всегда рядом с Азербайджаном в справедливой борьбе в связи с давлением Канады, Франции и других европейских стран. Пример тому сегодняшний визит Президента Турции в освобожденную Шушу.

Об этом во вторник сказал Trend преподаватель факультета Кавказской истории Университета Мармара и директор Института тюркских исследований, профессор Окан Йешилот.

По его словам, Азербайджан долгие годы надеялся, что Минская группа ОБСЕ и международные организации решат армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: «Деятельность этих структур оказалась безрезультатной. В течение 28 лет оккупации Азербайджан укреплял и совершенствовал свою армию, приобретал вооружение, беспилотные летательные аппараты у Турции, Израиля, России, развивал оснащение армии. Азербайджан жестко ответил на провокации Армении 27 сентября 2020 года, перейдя в контрнаступление. Армения потерпела тяжелое поражение на всех фронтах, не смогла получить ожидаемой поддержки от России и международных сил. В результате Азербайджан за 44 дня освободил свои земли».

Йешилот отметил, что Турция с первых дней Отечественной войны на высоком уровне поддержала Азербайджан: «Визитами главы МИД Мевлюта Чавушоглу, министра национальной обороны Хулуси Акара, председателя парламента Мустафы Шентопа в Баку Турция на высоком уровне продемонстрировала эту поддержку. Турция на всех платформах заявляла, что она рядом с Азербайджаном. После подписания трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года турецкие военнослужащие совместно с российскими миротворцами стали осуществлять деятельность в Мониторинговом центре. Таким образом, ссылаясь на Соглашение о стратегическом партнерстве и взаимной поддержке, подписанное Азербайджаном и Турцией в 2010 году, Турция приняла предложение Азербайджана и отправила своих военнослужащих в этот Центр».

Турецкий профессор добавил, что Турция до конца будет рядом с Азербайджаном в процессе восстановления и развития освобожденных территорий: «Визит в Шушу Президентов Азербайджана и Турции еще раз подтверждает, что освобожденные земли Азербайджана будут восстановлены и приведены в пригодное для проживания состояние. Этот визит является наглядным примером того, что Азербайджан и Турция – одна нация, два государства. В справедливой борьбе Азербайджан не одинок».

Йешилот подчеркнул, что Армения, получая поддержку извне, продолжает совершать провокации на границе: «Армения должна предоставить Азербайджану карты минных полей. Эта проблема должна быть за короткое время решена. Скорейшее открытие Зангезурского коридора – одно из основных условий трехстороннего заявления от 10 ноября. Обязательным условием является скорейшее возвращение на свои исторические земли беженцев и вынужденных переселенцев. Турция сделает все возможное в связи с этим и продолжит оказывать Азербайджану всяческую поддержку».

(Автор: Эльгюн Мансимов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)