Состоялась первая «Неделя дипломатии» на тему «44-дневная Отечественная война и послевоенная внешняя политика Азербайджана» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12-17 июля прошла первая неделя проекта «Неделя дипломатии» на тему «44-дневная Отечественная война и послевоенная внешняя политика Азербайджана», организованная Министерством иностранных дел Азербайджана и Университетом АДА.

Как сообщили в воскресенье Trend, мероприятие, которое прошло с участием представителей действующих в Азербайджане волонтерских организаций и движений, планируется продолжить и на следующей неделе. В целях информирования в течение двух недель участников о внешней политике Азербайджана в период Отечественной войны, а также об исторической победе славной Азербайджанской армии во главе с победоносным Верховным главнокомандующим предусмотрено проведение встреч с гостями высокого уровня.

На официальной церемонии открытия, которая состоялась 12 июля, в рамках первого дня проекта проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде выступил с приветственной речью. На церемонии открытия в качестве главного гостя выступил помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по внешней политике Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

Во второй день проекта, 13 июля, была заслушана лекция заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова и выступление посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи. Кроме этого, было организовано посещение Музея военной истории Азербайджана при Министерстве обороны Азербайджана. В рамках визита участники дипломатической недели ознакомились с экспонатами разных периодов истории Азербайджанской армии, прослушали выступления официальных лиц Минобороны и участников Отечественной войны, а также посмотрели созданный военным ведомством короткометражный фильм, посвященный исторической победе в Отечественной войне.

В третий день проекта, 14 июля, участники встретились с министром культуры Азербайджана Анаром Каримовым. В этот день состоялась и онлайн-встреча с постоянным представителем Азербайджана при ЮНЕСКО Эльманом Абдуллаевым.

В четвертый день проекта, 15 июля, прошли встречи с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым, послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайе и Генеральным консулом Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаевым.

В пятый день проекта, 16 июля, были заслушаны выступления исполнительного директора Бакинского медиацентра Ормана Алиева и сценариста и редактора Бакинского медиацентра Муслима Гасанова. Затем состоялся просмотр фильма «Əbədi ezamiyyət», который был подготовлен Бакинским медиацентром при поддержке Фонда Гейдара Алиева и спродюсирован Арзу Алиевой.

В шестой день проекта, 17 июля, состоялась встреча с помощником Президента Азербайджана – завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмаром Мовсумовым и послом Азербайджана в Хорватии Фахраддином Гурбановым.

В ходе встреч, проведенных в течение недели, гости «Недели дипломатии» ответили на многочисленные вопросы волонтеров.

Участники проекта в выходные дни устроили пикник в парке Университета АДА.

Предусмотрено продолжение проекта и на следующей неделе.