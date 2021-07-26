Армения должна отказаться от политики эскалации - Нуман Куртулмуш (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армения должна отказаться от политики эскалации.

Об этом сказал первый заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Нуман Куртулмуш в Баку, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, Армения для решения своих проблем должна отказаться от привычки полагаться на другие страны, находящиеся за пределами региона.

«Как заявил президент Турции после победы в Карабахе, самый верный путь для решения проблем – это создание платформы между Азербайджаном, Турцией, Россией, Ираном, Грузией и Арменией. Решить проблемы между Азербайджаном и Арменией можно путем переговоров. Опираться на внешние силы и зарубежную диаспору, предпринимать попытки создать напряженность не в интересах армянского народа. Думаю, что более сдержанное поведение Армении на следующем этапе пойдет на пользу ее будущему», - сказал Куртулмуш.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)