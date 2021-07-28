На суде в Баку прокурор потребовал наказания для обвиняемых в шпионаже армян (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям 28 июля продолжается процесс по уголовному делу Давтяна Давита Тиграни и Геворга Рубеновича Суджяна, обвиняемых в шпионаже против Азербайджана, сообщает в среду Trend.

На заседании под председательством судьи Али Мамедова показания дал свидетель Видади Оруджалиев. Другой свидетель на процесс не явился.

Суду была представлена справка министерства обороны о том, что полковник-лейтенант Вугар Абдуллаев, который должен был дать свидетельские показания, находится на службе в связи со специальным заданием. Поэтому в ближайшее время он не сможет присутствовать на процессе.

При этом Абдуллаев подтвердил показания, данным им во время следствия. Они были оглашены на заседании по его просьбе.

На процессе началось изучение материалов уголовного дела.

Затем выступил Геворг Суджян, который заявил, что раскаивается в содеянном. «Просим извинения у всех, прошу меня простить», - сказал он.

Обвиняемый Давит Давтян также попросил прощения за содеянное.

На заседании было объявлено об окончании судебного следствия.

Слово было предоставлено прокурору, который потребовал для каждого из обвиняемых наказания в виде лишения свободы сроком на 16 лет. После отбытия наказания они будут депортированы из Азербайджана.

Процесс продолжается.

Как говорится в обвинительном заключении, Давтян и Суджян, вступив в сговор, незаконно пересекли государственную границу Азербайджана, собрали информацию военного характера и передали ее спецслужбам Армении, совершив шпионаж.

Так, в 2019 году спецслужбы Армении привлекли их к сотрудничеству. В сентябре 2020 года они проникли из Геруса на территорию Азербайджана, вступили в незаконную вооруженную группировку, незаконно приобрели оружие и боеприпасы. Давтян и Суджян собирали информацию о позициях азербайджанской армии на территориях, где велись боевые операции, о численности военнослужащих, а также другие данные, которые передавали армянским спецслужбам.

11 ноября 2020 года они были задержаны военнослужащими ВС Азербайджана, когда шли по Лачинскому коридору в Шушу.

Отметим, что Давтяну и Суджяну предъявлены обвинения по статьям 228 (незаконное хранение оружия), 276 (шпионаж), 279 (создание вооруженных формирований или группировок, не предусмотренных законодательством) и 318 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)