Здание Центра Гейдара Алиева освещено цветами флага Турции (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На здании Центра Гейдара Алиева в Баку сегодня размещена видеопроекция государственного флага Турции с целью выражения поддержки братской стране в борьбе с лесными пожарами.

Это еще раз продемонстрировало миру дружбу, братство и единство Азербайджана и Турции под девизом «одна нация, два государства».

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, присутствовавший на церемонии, заявил журналистам, что Азербайджан оказал всевозможную поддержку в течение 14 дней с момента начала пожаров. Выразив благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, посол сказал: «Азербайджан оказывает поддержку с 31 июля. В настоящее время в тушении пожаров задействовано 750 наших азербайджанских братьев. Они занимаются тушением пожаров уже 14 дней. Я благодарен каждому из них в отдельности и желаю, чтобы они вернулись к своим семьям живыми и невредимыми».

«В 14-й день пожаров по указанию Президента Азербайджана на здании Центра Гейдара Алиева развевается турецкий флаг. Это значимая поддержка, и я еще раз выражаю благодарность. После победы в Карабахе азербайджанский флаг был поднят над Босфорским проливом, на башне Чамлыджа в Стамбуле, Атагулле в Анкаре и на многих площадях в Турции, мы присоединились к празднику победы вместе со всеми городами страны. Ваша радость была нашей радостью. Сейчас у нас тяжелые дни, и в этот момент вы с нами», – сказал турецкий посол, поблагодарив за это каждого азербайджанца.

Председатель Комитета здравоохранения Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов заявил журналистам: «Азербайджан и Турция – братские страны. Мы поддерживаем друг друга и в хорошие, и в печальные и трудные дни. Во время 44-дневной войны наши турецкие братья во главе с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом оказали нам моральную и политическую поддержку, были рядом с нами. Сюда периодически приезжала дружеская группа турецкого парламента, поддерживала нас в нашей справедливой борьбе. И Азербайджан не оставил Турцию в этот тяжелый момент. По поручению Президента Ильхама Алиева азербайджанские пожарные отправились для тушения лесных пожаров в Турцию. Спасательные силы Азербайджана проявили самоотверженность в борьбе с огнем, и радует, что пожарам скоро наступит конец. Сегодня освещение здания Центра Гейдара Алиева цветами флага Турции имеет очень символичное значение. Пусть эти невзгоды останутся в прошлом, да хранит Всевышний Аллах наших турецких братьев и бережет от таких испытаний в будущем».