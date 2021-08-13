Армения должна прекратить уголовное преследование правозащитника нацменьшинств – эксперты ООН

БАКУ /Trend/ - Власти Армении должны прекратить преследование правозащитника Сашика Султаняна, основателя Езидского центра по правам человека, которому предъявлены уголовные обвинения за выступления в поддержку прав национальных меньшинств.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявили эксперты в области защиты прав человека ООН.

Эксперты призывают Армению снять обвинения в подстрекательствах к ненависти и насилию, якобы имевшим место в прошлогоднем интервью Сашика Султаняна. Они сообщают, что выражать обеспокоенность по поводу прав человека в отношении меньшинств не является подстрекательством к ненависти или насилию, напротив, это проявление свободы слова. «Национальные меньшинства, такие как езиды, не представляют угрозы для национальной безопасности», – заявили эксперты.

Эксперты ООН в области защиты прав человека заявили, что правозащитник преследуется именно за то, что он поднимает вопросы национальных меньшинств в Армении и защищает права езидов.

Сашик Султанян – видный молодежный активист, участник программы стажировки по правам человека при Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. Служба национальной безопасности Армении возбудила против него уголовное дело в ноябре 2020 года, но об этом ему сообщили только в мае этого года. Поводом стало интервью о проблемах езидов в Армении, которое он дал сайту Yezidinews.am. Дело дошло до суда 4 августа, и в случае признания виновным ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Эксперты ООН ведут диалог с правительством Армении по этому поводу.

Отметим, что заявление распространено специальным докладчиком по вопросам меньшинств Фернаном де Вареннес, специальным докладчиком по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор и специальным докладчиком по вопросу поощрения и защиты права на свободу выражения мнения Ирен Хан.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)