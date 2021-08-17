Президент Ильхам Алиев: Наши золотые месторождения эксплуатировались иностранными компаниями

Политика 17 августа 2021 11:38 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Наши золотые месторождения эксплуатировались иностранными компаниями

БАКУ/Trend/ - Наши золотые месторождения эксплуатировались иностранными компаниями.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Кяльбаджарский район.

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