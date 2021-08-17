Президент Ильхам Алиев: Власть НФА-Мусават и стоявшие в ее главе - дезертиры, предатели, и это истинная правда

БАКУ/Trend/ - Власть НФА-Мусават и стоявшие в ее главе - дезертиры, предатели, и это истинная правда.

Как передает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время церемонии поднятия государственного флага Азербайджана в Кяльбаджаре.