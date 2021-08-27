Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поблагодарила за поздравления по случаю дня рождения (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поблагодарила за поздравления по случаю дня рождения.
Как сообщает в пятницу Trend, в публикации говорится:
"Уважаемые сестры и братья!
Дорогие друзья!Все новости
От всей души благодарю вас за поздравления, теплые и добрые пожелания по случаю моего дня рождения. Мне очень дороги ваше внимание, забота и поддержка! Большое спасибо за вашу любовь, искренность, уважение и доверие. Спасибо каждому из вас за то, что дарите свое душевное тепло, которое я ощущаю и которое вдохновляет и всегда помогает мне! Прошу Всевышнего ниспослать каждому из вас крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье! Пусть Великий Аллах хранит азербайджанский народ и нашу любимую Родину.
С любовью,
Ваша MEHRİBAN".
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