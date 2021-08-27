Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поблагодарила за поздравления по случаю дня рождения (ФОТО)

От всей души благодарю вас за поздравления, теплые и добрые пожелания по случаю моего дня рождения. Мне очень дороги ваше внимание, забота и поддержка! Большое спасибо за вашу любовь, искренность, уважение и доверие. Спасибо каждому из вас за то, что дарите свое душевное тепло, которое я ощущаю и которое вдохновляет и всегда помогает мне! Прошу Всевышнего ниспослать каждому из вас крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье! Пусть Великий Аллах хранит азербайджанский народ и нашу любимую Родину.

Ваша MEHRİBAN". С любовью,