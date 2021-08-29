Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась фотографиями с визита в Ходжавеский район с Президентом Ильхамом Алиевым (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 29 августа Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в очередной раз совершили поездку на освобожденные территории.
Как сообщает Trend, Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась фотографиями из Ходжавендского района на своей официальной странице в Instagram
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Показатели рентабельности банковского сектора Азербайджана являются одними из лучших в СНГ - Moody's
Рынок добровольного страхования профессиональной ответственности в Азербайджане сократился наполовину
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась фотографиями с визита в Ходжавеский район с Президентом Ильхамом Алиевым (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев об аэропорте в Физули: Возможно, такими ускоренными темпами в мире не строился ни один аэропорт (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев поздравил спортсменов, завоевавших очередную золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио-2020
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым на освобожденные территории (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реставрации дома-музея Бюльбюля
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии бюста азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в Физулинском международном аэропорту
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Шуше памятника Узеиру Гаджибейли
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила спортсменов, завоевавших очередные медали на летних Паралимпийских играх (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после восстановления комплекса музея-мавзолея гениального азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля «Карабах» в Шуше
Продолжается творческий конкурс "Армия культуры" в рамках "Армейских международных игр - 2021" (ФОТО/ВИДЕО)
Ильхам Закиев завоевал медаль в Токио со сломанными пальцами: Азербайджанские солдаты никогда не сдаются! (ФОТО/ВИДЕО)
Дурсадаф Керимова завоевала девятое золото для Азербайджана на Паралимпийских играх в Токио (ФОТО/ВИДЕО)
Показатели рентабельности банковского сектора Азербайджана являются одними из лучших в СНГ - Moody's
Азербайджанские паралимпийцы пишут историю - два мировых рекорда в Токио! Как встречают чемпионов в Олимпийской деревне (ВИДЕО, ФОТО)
Туркменистан планирует преобразовать ряд госпредприятий минторговли в акционерные общества открытого типа
Рынок добровольного страхования профессиональной ответственности в Азербайджане сократился наполовину
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила спортсмена, завоевавшего очередную золотую медаль на летних Паралимпийских играх (ФОТО)