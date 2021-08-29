Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась фотографиями с визита в Ходжавеский район с Президентом Ильхамом Алиевым (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 августа Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в очередной раз совершили поездку на освобожденные территории.

Как сообщает Trend, Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась фотографиями из Ходжавендского района на своей официальной странице в Instagram