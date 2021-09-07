Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией – глава МИД (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов нормализовать отношения с Арменией на основе принципов международного права.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с делегацией во главе с государственным министром по иностранным делам Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурейхи.

Байрамов тепло поприветствовал делегацию дружественного Катара и рассказал о глубоких культурных и религиозных связях, объединяющих две страны. Министр подчеркнул важность взаимных визитов на высоком уровне с точки зрения дальнейшего развития отношений. По его словам, между Азербайджаном и Катаром налажено сотрудничество и диалог как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Госминистр Катара поблагодарил за теплый прием и передал министру Джейхуну Байрамову приветствия главы МИД Катара шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль-Тани. Он отметил, что в рамках очередного раунда консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран в Баку был детально обсужден ряд вопросов по сотрудничеству.

Джейхун Байрамов подчеркнул важность проведения регулярных политконсультаций для детального разъяснения позиций двух стран и обеспечения взаимопонимания. Министр выразил признательность Катару за постоянную поддержку позиции Азербайджана, которая основана на международном праве, включая безоговорочную поддержку резолюций, принимаемых по нашей стране на ежегодной основе в рамках Организации исламского сотрудничества.

Министр проинформировал катарскую делегацию о нынешней ситуации в регионе, тяжелых последствиях агрессивной политики, проводимой Арменией на протяжении почти 30 лет, освобождении территорий Азербайджана в результате 44-дневной Отечественной войны, а также о восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных территориях.

Было отмечено, что несмотря на агрессивную политику, проводимую Арменией против Азербайджана на протяжении десятилетий, Азербайджан готов нормализовать отношения с соседним государством на основе принципов международного права, и эта позиция была озвучена главой государства.

В ходе встречи госминистр Катара, который был проинформирован об Алятской свободной экономической зоне, отметил возможность привлечения туда катарских компаний. Также была подчеркнута важность сотрудничества в области обмена информацией между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Государственный министр Катара высоко оценил позицию Азербайджана по нормализации отношений с соседней страной и обеспечению мира. Он отметил заинтересованность в привлечении катарских компаний к реализации проектов в рамках процесса восстановления освобожденных территорий. Была подчеркнута важность использования имеющихся возможностей для сотрудничества в области обмена информацией.

В заключение Султан бин Саад Аль-Мурейхи пожелал азербайджанскому народу и государству процветания и развития.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)