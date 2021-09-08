Новый министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов представлен коллективу (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Новый министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов представлен коллективу министерства, сообщает в среду Trend.
В мероприятии также принимают участие заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев, руководители спортивных федераций, спортсмены и другие участники.
Отметим, что 7 сентября 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фарида Гайыбова министром молодежи и спорта. В связи с этим назначением накануне глава государства принял Фарида Гайыбова в видеоформате.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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