Новый министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов представлен коллективу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Новый министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов представлен коллективу министерства, сообщает в среду Trend.

В мероприятии также принимают участие заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев, руководители спортивных федераций, спортсмены и другие участники.

Отметим, что 7 сентября 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фарида Гайыбова министром молодежи и спорта. В связи с этим назначением накануне глава государства принял Фарида Гайыбова в видеоформате.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)