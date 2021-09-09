Во время оккупации Армения уничтожила более 1 тыс. учебных заведений и детсадов – МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Во время военной агрессии Армении, продлившейся около 30 лет, образовательной инфраструктуре Азербайджана был нанесен серьезный ущерб, полностью уничтожены более тысячи образовательных учреждений и детских садов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на заявление азербайджанского внешнеполитического ведомства в связи с 9 сентября – Международным днем ​​защиты образования от нападений.

В заявлении говорится, что Азербайджан, являющийся стороной Конвенции о правах ребенка и факультативного протокола к ней, а также Женевских конвенций по защите жертв войны от 1949 года, решительно и последовательно поддерживает международный усилия, направленные на обеспечение эффективной зашиты прав и улучшение положения детей, страдающих от вооруженных конфликтов.

«Сотни тысяч девочек и мальчиков, которые стали беженцами и вынужденными переселенцами, под влиянием серьезных проблем от военной агрессии Армении реализовали свое право на образование. Учебные заведения на азербайджанской территории систематически подвергались обстрелу со стороны вооруженных сил Армении, и школьники и персонал школ, рискуя, участвовали в образовательном процессе», - говорится в заявлении.