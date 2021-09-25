Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главой МИД Сербии Николой Селаковичем, передает Trend в субботу со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи министры выразили удовлетворение текущим состоянием двусторонних связей между Азербайджаном и Сербией, отметив, что обе стороны заинтересованы в развитии этого сотрудничества в различных сферах.

Стороны отметили успешную работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

На встрече также состоялись обсуждения по вопросам подготовки к празднованию 60-летия Движения неприсоединения в Белграде.