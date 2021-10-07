В Азербайджане создается Государственное агентство резервов - Указ
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября подписал указ о создании Государственного агентства резервов.
В соответствии с указом, на базе Государственного агентства материальных резервов министерства по чрезвычайным ситуациям создается юридическое лицо публичного права «Государственное агентство резервов» (далее – Агентство).
Государственный зерновой фонд передается в распоряжение Агентства.
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