Четверо азербайджанских детей, находившихся в детском доме в Турции, доставлены на родину - МИД (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 9 октября 2021 года четверо детей - граждан Азербайджана, находившихся в детском доме Искендерун турецкой провинции Хатай, были репатриированы на родину.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на МИД Азербайджана, они были доставлены в Азербайджан в результате поэтапных мер, принятых азербайджанским правительством.

"Так, в первую очередь были установлены местонахождение, личности подлежащих репатриации на родину детей и их принадлежность к гражданству Азербайджанской Республики. Позже в Турцию были командированы представители соответствующих государственных структур, входящих в рабочую группу по репатриации граждан Азербайджана из Ирака и Сирии. Командированная в Турцию делегация провела предварительное медико-психологическое обследование детей и оказала им необходимую помощь. После этого посольством Азербайджана в Турции гражданам страны были переданы «Свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику», они были обеспечены авиабилетами. 9 октября 2021 года рейсом Анкара-Баку была обеспечена в сопровождении азербайджанской делегации репатриация указанных лиц на родину. Азербайджанским правительством предусмотрено принятие всех необходимых мер для реинтеграции и реабилитации соответствующих лиц. Процесс репатриации осуществлялся при совместных и согласованных действиях соответствующих государственных органов Азербайджана. Особо должна быть отмечена помощь, оказанная в реализации этого процесса Турецкой Республикой. Правительство Азербайджана будет продолжать принимать необходимые меры для защиты прав и свобод своих граждан в соответствии с национальным законодательством и международными соглашениями, участником которых является наша страна", - отмечает министерство.