Совершенные Арменией убийства мирных жителей Азербайджана до сих пор не получили правовой оценки на международном уровне – омбудсмен (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Убийства мирных жителей Азербайджана, совершенные Арменией, до сих пор не получили правовой оценки на международном уровне.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в обращении уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой в связи с первой годовщиной со дня обстрела Гянджи Арменией из тяжелой артиллерии, приведшего к человеческим жертвам и разрушениям.

«11 октября 2020 года, около 02:00, армянские вооруженные силы с территории Армении во второй раз подвергли обстрелу из запрещенной баллистической ракетной системы Scud-B многоквартирные жилые здания в центральной части Гянджи, находящейся вдали от зоны боевых действий. В результате погибли и были ранены десятки мирных жителей, в том числе дети, женщины и старики, нанесен серьезный ущерб многочисленным инфраструктурным объектам. Умышленно выбрав своей целью мирное население, Армения грубо нарушила нормы международного гуманитарного права, в частности, Женевские конвенции, Гаагскую конвенцию «О защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта», а также гуманитарный режим прекращения огня, объявленный 10 октября 2020 года», - говорится в обращении.