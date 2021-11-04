Президент Ильхам Алиев: За 10 месяцев с начала года Азербайджан экспортировал по ЮГК более 14 миллиардов кубометров газа

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев с начала года Азербайджан экспортировал по Южному газовому коридору (ЮГК) более 14 миллиардов кубометров газа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

По его словам, азербайджанский газ поступил потребителям в Грузии, Турции, Италии, Болгарии, Греции.

"Около половины озвученного мной объема получили потребители в Европе", - заявил глава государства.