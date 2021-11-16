Эксперты о частых назначениях министров обороны Армении

БАКУ /Trend/ - В команде Пашиняна назначен уже четвертый министр обороны Армении. Его предшественник Аршак Карапетян больше запомнился провокационными действиями. Это и его незаконные поездки на освобожденные территории Азербайджана, и провокации против азербайджанских военнослужащих в Лачине, и обострение ситуации в последние дни.

Депутат Милли Меджлиса (парламент), политолог Расим Мусабеков сказал Trend, что частые перемены в министерстве обороны и министерстве иностранных дел Армении говорят о том, что режим Пашиняна не может правильно регулировать власть.

"Экс-министр обороны Аршак Карапетян совершал много провокационных действий, все это было головной болью для Пашиняна. Не исключаю, что такое поведение Карапетяна не нравилось России. Все эти факторы заставили Пашиняна пойти на перемены в руководстве минобороны страны. Сейчас трудно сказать, насколько сможет контролировать ситуацию новый министр. Это будет зависеть от его умений, силы воли, поддержки со стороны Пашиняна, в том числе от оценки реальной ситуации и адекватного поведения", - сказал Мусабеков.

Военный эксперт Адалят Велиев сказал Trend, что освобождение министра обороны Армении от должности связано с жесткой позицией азербайджанской стороны после незаконного посещения им Карабаха 6-8 ноября.

"Известно, что после победы в Отечественной войне Карабах незаконно посетили два высокопоставленных официальных лица Армении – экс-министр иностранных дел Ара Айвазян и экс-министр обороны Аршак Карапетян. То, что после этих незаконных поездок оба были сразу освобождены от занимаемых должностей, открыто демонстрирует позицию власти Пашиняна в связи с поездками в Карабах. До настоящего времени мы не видели, чтобы Карабах посетил еще кто-то из официальных лиц Армении. В этом вопросе Армения находится под давлением азербайджанской стороны", - сказал эксперт.

По словам Велиева, то, что нынешний министр обороны не военное, а гражданское лицо, говорит о том, что у Пашиняна нет выбора.

"Три месяца назад новый министр обороны Сурен Папикян был назначен на пост министра территориального управления и инфраструктуры Армении. Он был достаточно миролюбивым чиновником. Видимо, у Пашиняна нет другого варианта, кроме как назначить на эту должность гражданское лицо. Потому что военная элита Армении из 60 человек подписала обращение против Пашиняна. Назначение одного из генералов, подписавших это обращение, означало бы его поражение перед военной элитой. С другой стороны, назначая на должность гражданских лиц, Пашинян показывает, что его военное ведомство склонно к тому, чтобы избегать провокаций. Назначенный на должность министр обороны вынужден выполнять приказы и указания политического руководства, находящегося у власти", - добавил эксперт.

Отметим, что по информации армянских СМИ, новый министр обороны Армении Сурен Папикян в 2010-2016 годах преподавал историю в одной из ереванских школ. Кроме того, Папикян, известный как "асфальтовый магнат", имеет судимость. В его отношении было возбуждено уголовное дело за то, что он нанес ножевое ранение командиру во время службы в армии. 27 марта 2006 года Сурен Папикян, признанный виновным в совершении преступного деяния, был лишен свободы сроком на 2 года 3 месяца. 23 февраля 2007 года был отпущен на свободу по амнистии.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)