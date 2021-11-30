Допрашиваются свидетели крушения вертолета - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend / - На данный момент допрашиваются свидетели крушения вертолета, производится осмотр места происшествия.

Как сообщает Trend, об этом сообщил журналистам первый заместитель генпрокурора Эльчин Мамедов.

По его словам, была проведена экспертиза тел погибших.

"Необходимые следственные мероприятия будут продолжены", - заявил Эльчин Мамедов.

Напомним, что сегодня около 10:40 во время учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" разбился вертолет Государственной пограничной службы. В результате крушения есть погибшие и раненые.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)