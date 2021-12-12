На освобожденных территориях Азербайджана уничтожено около 95% памятников истории и культуры - министр

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана уничтожено около 95 процентов памятников истории и культуры.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

"С ноября прошлого года на освобожденных территориях обнаружено более 400 исторических памятников культуры. Около 140-150 найденных памятников не числились в реестре. В то же время на освобожденных территориях было более 800 учреждений культуры, театров и библиотек, музыкальных школ и др. Наши мониторинги показывают, что около 95 процентов исторических памятников культуры были разрушены. Эти мониторинги все еще продолжаются. Есть места, куда наши представители еще не смогли поехать. Здесь есть и минная опасность, ландшафтная сложность. Но эта работа продолжается. После окончания мониторинга мы подготовим список и обратимся в международные организации с требованием привлечь армянскую сторону к ответственности. Разрушенные памятники свидетельствуют о том, что это военное преступление и преступление против человечности", - заявил министр.