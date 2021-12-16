В музей Виктории и Альберта направлено письмо в связи с фальсификацией факта о произведении Низами

Политика 16 декабря 2021 19:01 (UTC+04:00)
В музей Виктории и Альберта направлено письмо в связи с фальсификацией факта о произведении Низами

БАКУ / Trend / - В музей Виктории и Альберта направлено письмо в связи с фальсификацией факта о произведении Низами.

Об этом депутат Милли Меджлиса (парламент) Рафаэль Гусейнов сказал, выступая на симпозиуме на тему "Культурное наследие Низами Гянджеви - XXI век", сообщает Trend.

Он отметил, что различные силы пытаются отделить Низами от Азербайджана, представить его миру как представителя другой нации.

"Все это можно понять. Низами является одним из факторов, который подтверждает силу Азербайджана. Если глава государства объявил 2021 год Годом Низами, то за этим обязательно стоит политическая цель. Она заключается в том, что мы должны беречь творчество Низами", - добавил депутат.

Напомним, что лондонский музей Виктории и Альберта исказил факт об азербайджанском поэте Низами Гянджеви. Сцена из поэмы "Хосров и Ширин", которая входит в "Пятерицу" Низами, была представлена как отрывок из персидского дастана.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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