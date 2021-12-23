Между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной ожидается подписание новых соглашений – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной ожидается подписание новых соглашений.

Об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович в Баку, сообщает Trend.

По его словам, важное место в обсуждениях с коллегой из Боснии и Герцеговины занял экономический аспект.

Министр отметил, что в настоящее время сотрудничество между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной в экономической сфере не удовлетворяет стороны, и в этом направлении будет проделана соответствующая работа.

«Сегодня также были рассмотрены договоренности, существующие между двумя странами. Считаю, что в будущем мы станем свидетелями важных договоренностей», - сказал Байрамов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)