Босния и Герцеговина готова оказать поддержку работам в Карабахе – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Босния и Герцеговина готова оказать поддержку работам, проводимым в Карабахе.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович, сообщает в четверг Trend

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