Обоюдное открытие посольств Азербайджана и Боснии и Герцеговины будет способствовать развитию связей – Бисера Туркович

БАКУ /Trend/ - Обоюдное открытие посольств Азербайджана и Боснии и Герцеговины будет способствовать развитию связей.

Об этом министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович сказала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает в четверг Trend

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