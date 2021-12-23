Отрадно, что Карабах превратился из поля боя в территорию большого строительства и восстановления - Бисера Туркович

БАКУ /Trend/ - Отрадно, что Карабах превратился из поля боя в территорию большого строительства и восстановления.

Об этом сказала в четверг министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, сообщает Trend.

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