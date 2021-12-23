Босния и Герцеговина благодарна Азербайджану за поддержку в борьбе с COVID-19 – Бисера Туркович
БАКУ /Trend/ - Благодарю Азербайджан за поддержку, оказанную Боснии и Герцеговине в борьбе с COVID-19.
Об этом сказала в четверг министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, сообщает Trend.
По ее словам, Боснию и Герцеговину не удовлетворяет нынешнее состояние экономических отношений с Азербайджаном.
Министр считает, что географическая удаленность не должна препятствовать развитию двусторонних связей.
«Благодарю Азербайджан за поддержку, оказанную Боснии и Герцеговине в борьбе с COVID-19. Решение о взаимном открытии посольств в Азербайджане и Боснии и Герцеговине будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами», - сказала Туркович.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)