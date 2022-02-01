ООН и Азербайджан обнародуют совместный план действий на 2022 г. в ближайшее время - резидент-координатор

БАКУ /Trend/ - План действий ООН на текущий год совместно с правительством Азербайджана будет обнародован в ближайшее время.

Об этом сказала Trend резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

«Мы работаем над нашей Рамочной программой сотрудничества ООН в области устойчивого развития (UNSDCF), подписанной с правительством Азербайджана на 2021-2025 годы, которая сосредоточена на пяти основных областях: инклюзивный рост, экологизация экономики, охрана окружающей среды, укрепление социальных институтов и расширение прав и возможностей женщин», - сказала Андреева.

Она добавила, что также важное место в повестке дня ООН занимает работа над развитием "зеленой энергетики" в Азербайджане.

(Автор: Марьяна Ахмедова)