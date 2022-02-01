ООН и Азербайджан обнародуют совместный план действий на 2022 г. в ближайшее время - резидент-координатор
БАКУ /Trend/ - План действий ООН на текущий год совместно с правительством Азербайджана будет обнародован в ближайшее время.
Об этом сказала Trend резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.
«Мы работаем над нашей Рамочной программой сотрудничества ООН в области устойчивого развития (UNSDCF), подписанной с правительством Азербайджана на 2021-2025 годы, которая сосредоточена на пяти основных областях: инклюзивный рост, экологизация экономики, охрана окружающей среды, укрепление социальных институтов и расширение прав и возможностей женщин», - сказала Андреева.
Она добавила, что также важное место в повестке дня ООН занимает работа над развитием "зеленой энергетики" в Азербайджане.
(Автор: Марьяна Ахмедова)
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