Отношения между Украиной и Азербайджаном развиваются в духе взаимоуважения - посол (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Отношения между Украиной и Азербайджаном развиваются в духе искренней дружбы, взаимного уважения и доверия!
Как передает Trend, об этом написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский в публикации на своей странице в Twitter по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
"Украина и Азербайджан отмечают 30-ю годовщину установления дипломатических отношений, которые развиваются в духе искренней дружбы, взаимного уважения и доверия! Превращая вызовы в возможности, мы уверенно двигаемся вперед и продолжаем писать общую историю успеха!", - говорится в публикации.
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