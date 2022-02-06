Отношения между Украиной и Азербайджаном развиваются в духе взаимоуважения - посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Отношения между Украиной и Азербайджаном развиваются в духе искренней дружбы, взаимного уважения и доверия!

Как передает Trend, об этом написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский в публикации на своей странице в Twitter по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Украина и Азербайджан отмечают 30-ю годовщину установления дипломатических отношений, которые развиваются в духе искренней дружбы, взаимного уважения и доверия! Превращая вызовы в возможности, мы уверенно двигаемся вперед и продолжаем писать общую историю успеха!", - говорится в публикации.