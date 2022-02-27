Посол Украины выразил признательность Азербайджану за гуманитарную помощь

БАКУ /Trend/ - Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский выразил признательность за предоставленную азербайджанской стороной гуманитарную помощь.

Как сообщает Trend, в связи с этим посол разместил публикацию на своей странице в Twitter.

"Украина получила из Азербайджана крайне важную для нас гумпомощь: осуществлена ​​поставка медикаментов и медоборудования для нужд пострадавших. Спасибо дружественному Азербайджану за практическую поддержку Украины!", - говорится в сообщении.