Глава МИД Азербайджана выступил в Турции на мероприятии "30-летие дипломатических отношений с дружественными и братскими странами" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на мероприятии, посвященном теме "30-летие дипломатических отношений с дружественными и братскими странами", организованном в Национальной библиотеке Администрации Президента Турции.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов в своем выступлении рассказал о высоком уровне развития отношений за последние 30 лет между Азербайджаном и братской Турцией как первым государством, признавшим независимость Азербайджана.

Министр отметил, что в соответствии с высказыванием великого лидера турецкой нации Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана - наша радость, его горе - наша печаль" и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева - "Одна нация - два государства" за последние три десятилетия отношения между двумя странами успешно развились от стратегических до уровня союзничества с подписанием исторической Шушинской декларации. Азербайджано-турецкие отношения, как подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев, достигли своего исторического пика и находятся на самом высоком уровне.

Министр Джейхун Байрамов особо подчеркнул постоянную поддержку Турцией справедливой позиции Азербайджана, основанной на международном праве, в частности, политическую поддержку братской страны во время и после Отечественной войны. Было отмечено, что глава государства и народ Азербайджана высоко ценят эту поддержку. Также было подчеркнуто, что союз Азербайджана и Турции, обладающих большим политическим и экономическим потенциалом, направлен на дальнейшее укрепление мира и безопасности, а также экономическое развитие в регионе.

Рассказав о совместных крупномасштабных региональных проектах, осуществляемых двумя государствами, министр отметил, что эти проекты, реализуемые в энергетической, транспортно-логистической сферах, вносят большой вклад в дальнейшее расширение торгово-экономических связей на двустороннем уровне, а также в широкой региональной плоскости. Он добавил, что проведенные за последний месяц мероприятия с участием глав двух стран, в том числе церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин, фестиваля TEKNOFEST и прозвучавшие на них речи наглядно демонстрируют высокий уровень братских связей стран.

Джейхун Байрамов отметил также заслуги министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в развитии связей между двумя странами и выразил благодарность коллеге.

В завершение глава МИД Азербайджана отметил уверенность в том, что братские и союзнические связи между двумя странами будут продолжать развиваться по восходящей линии в соответствии с интересами наших народов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)