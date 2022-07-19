С 2023 года поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей.

В соответствии с указом, на начальном этапе в качестве пилотного проекта в течение пяти лет, начиная с 2023 года, будут применяться продуктовые субсидии на продовольственную пшеницу, произведенную лицами, взявшими на себя обязательства по производству в хозяйствах, где применяются современные оросительные системы, согласно договору, заключенному с министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики, и поставляемую Агентству государственных резервов Азербайджана и мукомольным заводам.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.