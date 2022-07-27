В Азербайджане инвесторам будут оказываться услуги по принципу «одного окна»

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет подготовлен Порядок осуществления инвестиционной деятельности государственными структурами.

Как сообщает Trend, это отражено в законе "Об инвестиционной деятельности", который сегодня подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, Кабинет министров должен подготовить и представить в пятимесячный срок Президенту Азербайджана проект Порядка осуществления инвестиционной деятельности государственными структурами.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок представить Президенту Азербайджана предложения по оцифровке и оказанию инвесторам на основе принципа «одного окна» услуг в связи с осуществлением инвестиционной деятельности, а в пятимесячный срок - предложения по стимулированию инвестиционной деятельности.