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В Азербайджане инвесторам будут оказываться услуги по принципу «одного окна»

Политика Материалы 27 июля 2022 19:05 (UTC +04:00)
В Азербайджане инвесторам будут оказываться услуги по принципу «одного окна»

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет подготовлен Порядок осуществления инвестиционной деятельности государственными структурами.

Как сообщает Trend, это отражено в законе "Об инвестиционной деятельности", который сегодня подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, Кабинет министров должен подготовить и представить в пятимесячный срок Президенту Азербайджана проект Порядка осуществления инвестиционной деятельности государственными структурами.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок представить Президенту Азербайджана предложения по оцифровке и оказанию инвесторам на основе принципа «одного окна» услуг в связи с осуществлением инвестиционной деятельности, а в пятимесячный срок - предложения по стимулированию инвестиционной деятельности.

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