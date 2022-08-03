Из Баку и Гянджи отправляется очередная партия гумпомощи в Украину (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ответ на обращения, поступившие от городов Украины по линии городов-побратимов и городов-партнеров, из Баку и Гянджи будет отправлена в Украину гуманитарная помощь в виде продовольственных товаров.

Как сообщает в среду Trend, в Украину будет отправлена 101 тонна гуманитарной помощи (66 тонн от города Баку и 35 тонн от города Гянджа) в виде продовольственных товаров с длительным сроком хранения (консервы, чай, сухая пища и др.).

Гуманитарный груз будет отправлен самолетом в аэропорт Варшавы в Польше из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 16:30 с участием посла Украины в стране, представителей исполнительных властей городов Баку и Гянджа.

Напомним, что ранее правительством Азербайджанской Республики, а также городами Баку и Сумгайыт были отправлены 807 тонн гуманитарного груза, состоящего из медикаментов, медицинского оборудования, медицинских расходных материалов и принадлежностей, а также продовольствия и детского питания для оказания гуманитарной помощи народу Украины.

(Перевод: Фидан Мустафаева)