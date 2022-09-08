На сегодня только в Шушу организованы поездки более 800 представителей НПО - Вусал Гулиев

ШУША /Trend/ - На сегодня только в Шушу были организованы поездки в целом более 800 представителей НПО.

Об этом сказал Trend в четверг заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана Вусал Гулиев.

Он отметил, что поездки представителей НПО на освобожденные территории организуются на регулярной основе.

«Они знакомятся с тяжелыми последствиями оккупации территорий, населенными пунктами, разрушенными в результате вандализма, направленного против материально-культурного и исторического наследия азербайджанского народа, а также с культурно-историческими местами. В то же время участники поездок могут наблюдать за ходом масштабных и интенсивных работ по реконструкции и строительству, проводимых в Шуше и вдоль дорог на освобожденных от оккупации территориях», - сказал Гулиев.

Он особо подчеркнул объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2022 года "Годом города Шуша" с учетом исторической значимости и высокой духовной ценности города для азербайджанского народа, а также отметил важность мероприятий, проведенных в Шуше рядом НПО.

Гулиев отметил, что начавшаяся сегодня поездка представителей НПО в Шушу является 12-й по счету, осуществляемой ими в Карабахский регион, и на сегодня только в Шушу были организованы поездки более 800, а в целом в Карабах - более 1500 представителей НПО.

(Перевод: Фидан Мустафаева)